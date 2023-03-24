Gökhan Zan ve Ünal Karaman neden İYİ Partili oldu?
Depremin en fazla vurduğu illerden Hatay’ın sesini duyuran eski milli futbolcu Gökhan Zan ile Trabzonspor’un eski kaptanlarından Ünal Karaman’ın İYİ Parti’ye katılmasının perde arkasında “eşler” yatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in afet sonrasında Gökhan Zan ve eşi Müge Zan’a “manevi desteğini eksik etmediği” belirtiliyor. Yaşadığı zor süreçte “daha önce siyaset düşünmeyen Zan’ın ise Akşener’in desteği sonrasında İYİ Parti’ye katıldığı” iddia ediliyor.
Akşener’in, Karaman ve Zan’ı partisine katılmaya ikna etmek için “önce eşleriyle görüşmeler yaptığı” ifade ediliyor.
"BİR BAKTIM TELEFON..."
Akşener, daha önce de partisine katmak istediği isimlerin önce eşleriyle görüştü. Bu isimlerden biri Koray Aydın. Aydın’ın MHP’den istifa edip, İYİ Parti’ye katılma sürecinde Akşener’in, önce “Aydın’ın eşi Gönül Aydın ile görüşme yürüttüğü” biliniyor. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 21 Ekim 2022’de hem partisinden hem milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.
O süreçte Fakıbaba da İYİ Parti’ye katılımıyla ilgili bir TV kanalında şunları söylemişti: “Niyetim yoktu benim. Bir arkadaşım gelmişti. İkimizin (Akşener’i kast ediyor) ortak tanıdığı. Eşim yumurtalı köfte yapmıştı. O arkadaşım demiş ki Ahmet Fakıbaba’nın eşi çok güzel yumurtalı köfte yapıyor. Bir baktım telefon... Meral Hanım dedi ki ‘Yumurtalı köfte yemeye geliyorum.’ Yok mu diyecektim.”
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