Gökhan Zan'dan 'Hatay için aday olacak mısınız?' sorusuna: 'Fedakârlıktan çekinmem'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:04

Güncelleme: 11.02.2024 - 10:04

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, yerel seçimde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım" dedi.

Özbey'in "Bazı partilerin peşinizde olduğunu biliyorum. Belediye başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Halk kimi, nerede görmek isterse siz o kadar varsınız ya da yoksunuz" şeklinde yanıt verdi."

"FEDAKARLIKTAN ÇEKİNMEM"

Gökhan Zan, "Vatana hizmet için siyasete gerek olmadığını, görevini en iyi yapanın vatanını en çok sevenden geçtiğinin bilincindeyim" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan, şunları söyledi:

"Halk kimi, nerede görmek isterse siz o kadar varsınız ya da yoksunuz. Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım. Siyaset olsun ya da olmasın, bu toprakların bir evladı olarak ülkem için fedakârlık etmekten çekinmem. Hani yüzyıllar öncesinden söylenmiş bir söz vardır 'Mevzubahis vatansa hepimiz ölelim' diye, ben böyle bir kültürden, Hatay gibi mukaddes bir şehrin maneviyatında büyümüş ve hayatın tüm zorluklarını görerek gelmiş biriyim. Vatana hizmet için siyasete gerek olmadığını, görevini en iyi yapanın vatanını en çok sevenden geçtiğinin bilincindeyim. Bu zaten hem insani, hem ahlaki hem vicdanidir. Ben sadece isterim ki milletimizin gönlünden düşmeyeyim."

"DAYANILACAK BİR DURUM DEĞİL"

Mevki, makam dünyalık şeyler, ben memleketimin tekrar eski günlerine kavuşmasını istiyorum. Bakın, sabah sokakta yürürken kırık yıkık binalar, uçsuz bucaksız bir boşlukla yüzleşiyorsunuz üstelik her gün. İnsanlar, sokaklar, parklar, ağaçlar, kuşlar bile azalmış. Her baktığınız yerde ayrı bir acı, ayrı bir kayıp. Mezarlığa gidiyorum sık sık, yakınlarımı ve binlerce hemşehrimizi ziyaret ediyorum. Onlarca insan, onlarca hikâye, onlarca kayıp, acı... En çok da sahipsiz kız ve erkek çocuğu yazısını gördüğümde kahroluyorum, isyan ediyorum, kızıyorum.. Bu dayanılacak bir durum değil. Hiç kimse bu gerçekleri görmezden gelemez. Hepsinin bizlerde hakkı var, onlara vicdan borcumuz var."

'MELİH GÖKÇEK' YANITI

Zan, Özbey'in "Gökçek neden size “Futbolcu olacağına artist olsaydın” dedi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Melih Gökçek siyasi edebi rafa kaldırmış, siyasi yüzsüzlükle beslenen, zavallı bir tür. Tıp bilimi ne yazık ki, kendisine henüz çare üretmiş değil. İyi ve güzel olanı, Anadolu insanına layık görmeyen istisnai bir tür, ar damarı çatlamış bir varlık. Anlayacağınız umutsuz vaka."

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa etmişti.

Gökhan Zan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.