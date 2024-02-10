Protestolar gündem olmuştu... Son Hatay anketi paylaşıldı: 'Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?'

Asal Araştırma Şirketi, yerel seçimlerde çok konuşulan Hatay için bir anket yaptı. Hataylılara, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:25
Protestolar gündem olmuştu... Son Hatay anketi paylaşıldı: 'Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?'
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Asal Araştırma Şirketi, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Hataylı seçmene, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçları şöyle:

  • Oy veririm: Yüzde 30,2
  • Oy vermem: Yüzde 45,6
  • Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4
  • Cevap yok: Yüzde 13,8

2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy ile belediye başkanı seçildi. AK Parti ise Hatay'daki yerel seçimlerde yüzde 42,81 oy aldı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 31 Mart için Hatay'da yeniden aday gösterdiği mevcut başkan Lütfü Savaş, 6 Şubat anma programında yurttaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kentte düzenlenen programda ‘Lütfü istifa’ sloganları atılmıştı.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyurduğu açıklamasında ise Savaş, protestoculara işaret ederek "Onları harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı" demişti. 


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