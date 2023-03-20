Gökmen Karadağ’ın annesi hayatını kaybetti

Gazeteci Gökmen Karadağ'ın annesi hayatını kaybetti. Acı haberi paylaşan Karadağ, “Annemi kaybettim dostlar. Hayatımın en zor İzmir yolculuğundayım” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 20:28
Gökmen Karadağ’ın annesi hayatını kaybetti
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Gazeteci Gökmen Karadağ'ın annesi hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Karadağ, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Karadağ, annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı, “Annemi kaybettim dostlar. Hayatımın en zor İzmir yolculuğundayım” notuyla paylaştı.


Gökmen Karadağ

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