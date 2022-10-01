Halk TV'den ayrılan Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırdıklarını açıklayan gazeteci Gökmen Karadağ ile hukukçu Salim Şen'in yeni adresleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 04:16
Halk TV'den ayrılan Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!
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Halk TV'den ayrılan gazeteci Gökmen Karadağ ile hukukçu Salim Şen, geçtiğimiz günlerde kanal ile yollarını ayırdıklarını duyurmuşlardı. Karadağ ve Şen'in yeni adresi TELE1 oldu. 

Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salim Şen'i de etiketleyerek "Açıkça yola Tele1’de @tele1comtr devam ediyor. Yakında başlıyoruz. Var mısınız @Saliimsen Bey?" ifadelerini kullandı.

Şen de Karadağ’ın paylaşımına, "Elbette varım Gökmen KARADAĞ elbette… Seninle birlikte kaldığımız yerden “Açıkça” konuşmaya, “Açıkça” yorumlamaya, Tele 1 de buluşmak üzere…" yanıtını verdi. 

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, Karadağ'ın paylaşımına alıntı yaparak, "Hoş geldiniz.. Güç verdiniz" dedi. 


Halk TV TELE 1 Salim Şen Gökmen Karadağ Merdan Yanardağ

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