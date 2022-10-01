Halk TV'den ayrılan Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırdıklarını açıklayan gazeteci Gökmen Karadağ ile hukukçu Salim Şen'in yeni adresleri belli oldu.
Halk TV'den ayrılan gazeteci Gökmen Karadağ ile hukukçu Salim Şen, geçtiğimiz günlerde kanal ile yollarını ayırdıklarını duyurmuşlardı. Karadağ ve Şen'in yeni adresi TELE1 oldu.
Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salim Şen'i de etiketleyerek "Açıkça yola Tele1’de @tele1comtr devam ediyor. Yakında başlıyoruz. Var mısınız @Saliimsen Bey?" ifadelerini kullandı.
Açıkça yola Tele1’de @tele1comtr devam ediyor. Yakında başlıyoruz. Var mısınız @Saliimsen Bey?— gökmen karadağ (@haberaktif) September 30, 2022
Şen de Karadağ’ın paylaşımına, "Elbette varım Gökmen KARADAĞ elbette… Seninle birlikte kaldığımız yerden “Açıkça” konuşmaya, “Açıkça” yorumlamaya, Tele 1 de buluşmak üzere…" yanıtını verdi.
Elbette varım Gökmen KARADAĞ elbette…— Salim Şen (@Saliimsen) September 30, 2022
Seninle birlikte kaldığımız yerden “Açıkça” konuşmaya, “Açıkça” yorumlamaya,
Tele 1 de buluşmak üzere…@tele1comtr @haberaktif https://t.co/A025tGLOSh
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, Karadağ'ın paylaşımına alıntı yaparak, "Hoş geldiniz.. Güç verdiniz" dedi.
Hoş geldiniz.. Güç verdiniz. https://t.co/SRYGe86NaK— Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) September 30, 2022
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- Koyun Adaları