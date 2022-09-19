Gonca Vuslateri salça için market market gezen öğretmene Bakan Murat Kurum gibi yanıt verdi
Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden kinayeli bir paylaşımda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ konutları için söylediği "Biraz dişini sıkarak biraz eşinden dostundan borç alarak bu bedeli karşılayabilir" ifadelerine gönderme yaptı.
Oyuncu Gonca Vuslateri, Twitter üzerinden “37 yaşındayım. 14 yıldır öğretmenim. Hayatımın 19 senesi okumakla geçti. Uygun fiyatlı salça alabilmek için bu akşam 3 tane market gezdim. Tüm bunlar bunun için miydi yani? Gerçekten berbat hissediyorum, artık dayanamıyorum” diyen bir kullanıcıya yanıt verdi.
"BİRAZ BORÇ ALABİLİRDİNİZ"
Bakan Kurum'un “Biraz dişini sıkarak biraz eşinden dostundan borç alarak bu bedeli karşılayabilir" ifadelerine gönderme yapan Vuslateri, “Tabii... Salça alamıyorsanız sizin suçunuz. Biraz borç alabilirdiniz akrabalardan” ifadelerini kullandı.
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