Göreme’de Cumhur İttifakı'nın dernek anlaşmazlığı
Cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP, Göreme’de engelliler için açılan dernek için uzlaşamadı.
MHP’li Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AKP’li meclis üyesi Hasan Kalcı’nın kurucusu olduğu Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği’nin (KEYDER) 2.5 yıl önce hem elektrik hem suyunu kesti. Yürütmeyi durdurma işleminden sonra elektrik açıldı. Ancak derneğe hâlâ su verilmiyor. Hasan Kalcı, “Aynı bölgenin 50 metre ötesinde SİT alanında belediye başkanının oğlunun kafesi var. Oraya elektrik, su veriliyor derneğe verilmiyor” derken, Göreme Belediye Başkanı Eren de, “O dernek yasal değil. Mahkemelik bir yere abonelik vermemiz suç” dedi.
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