Görevden alınan Kula Belediye Başkanı suçlamaları reddetti! Duruşma ertelendi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 21:01

Güncelleme: 17.01.2025 - 21:01

Manisa’nın Kula ilçesi Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iki kişinin darbedildiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Dönmez ve diğer 7 sanık katıldı.

Dönmez, mahkemede yaptığı savunmada, parke taşı temini için sözleşme yaptıkları firma yetkililerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, bu nedenle iş sözleşmesini feshetmek istediklerini ifade etti. Dönmez, olay sırasında hiçbir şekilde darp talimatı vermediğini belirterek, şunları söyledi:

“Sözleşmenin feshedilmesini istedik ve kendilerine 580 bin TL borçlarını ödemeleri gerektiğini hatırlattık. Ancak firma yetkilisi M.U. sinirlenerek üzerime yürüdü ve hakaretlerde bulundu. Bağırma seslerini duyan şoförüm ve korumam odaya girdi. Ben kimseye darp talimatı vermedim. Hakkımdaki iddiaları reddediyorum.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, davada M.U.’nun darp raporunun kesin sonuçlarının beklenmesine, 112 Acil Çağrı Merkezi konuşma kayıtlarının incelenmesine ve sanıklara ek savunma süresi verilmesine karar vererek duruşmayı 17 Şubat’a erteledi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Dönmez’in avukatı Murat Aydın, “Başkanımızın ve diğer sanıkların suçsuz oldukları yargılama sonunda ortaya çıkacak. Mahkemenin adil bir karar vereceğine inanıyoruz” dedi.

Avukat Ufuk Mansuroğlu ise bilirkişi raporları ve tanık ifadelerinin, Dönmez’in herhangi bir suça karışmadığını kanıtladığını belirterek, “Mahkemenin hukuka uygun bir karar vereceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.