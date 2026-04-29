Görevden alınmıştı: Eski İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca partisinden istifa etti

Eski İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Koca, görevden alınma sürecinde siyasi ahlakın ve teşkilat emeğinin hiçe sayıldığını savundu.

Görevden alınmasının sorumlusunun İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat olduğunu öne süren Koca, kendisi ve ekibine mobbing uygulandığını, genel merkezin de yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

"SİYASİ AHLAKIMIZI KORUMAK ADINA..."

Koca, görevden alma gerekçesi olarak sözlü sunulan "koordinasyon eksikliği" açıklamasını kabul etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi, şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı, ayrıca onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’de Manisa teşkilatında 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kongre’de İl Başkanlığı’na seçilen Yunus Koca ile İl Yönetim Kurulu’nun, Genel Merkez kararıyla dün görevden alındığı öğrenilmişti.