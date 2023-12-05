Görevinden istifa eden Deniz Tunç, aday adaylığını ilan etti
Deniz Tunç, 2024 yerel seçimleri için belediye başkan aday adaylığını duyurdu. Tunç, konuşmasında kente dair projelerden bahsetti ve halkın istemediği Sütlüce köyünde yapımı planlanan katı atık tesisine izin vermeyeceğini belirtti.
24. dönem Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin danışmanlığını yapan son 4 yılda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başdanışmanlığını yürüten Deniz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Tunceli Belediye Başkanlığı’na aday olmak için görevinden istifa etti.
Tunç, aday adaylığını CHP Tunceli İl Başkanlığı’nda düzenlendiği basın açıklamasıyla yaptı. Açıklamaya çok sayıda vatandaş ve partili katılarak Tunç’a destek verdi.
‘BU MEMLEKETİN ÇOCUĞUYUM BU GÜZEL KENTİN SOKAKLARINDA BÜYÜDÜM’
Parti binasına eşi ve çocuğuyla gelen Deniz Tunç, öz geçmişinden ve görev aldığı işlerden bahsederek, “Baştan belirteyim çok heyecanlıyım. Çok sayıda konuşma yaptım. Ama bugünkü heyecanımı inanın size tarif edemem. Şimdiden sürçü lisan olursa af ola. Ben bu memleketin çocuğuyum, sokaklarında büyüdüm. Gazikli olmaktan gurur duydum. Önce ailemden, sonra komşularımdan, mahallemdeki esnaftan sokaktaki çocuklardan, okulumdaki öğretmenlerimden, dedelerimizden pirlerimizden, dersime hizmet etmiş memurumuzdan milletvekilimize, hepinizden bir şeyler öğrendim. Bu toprakların çocuğu olmakla, inancımızla, kültürümüzle her zaman gurur duydum. Bugün yeni bir hikâye yazmak, hayallerimin peşinden gitmek için bu yolculuğa çıkıyorum. Bu yol hepimizin yolu, bu yol memlekete hizmet yoludur" dedi.
‘BEN BU GÖREVE HAZIRIM’
Tunç, kenttin sorunlarını bildiğini ve buna göre projelerini hazırladığını belirterek, “Evet, Yepyeni bir yol, yeni bir heyecan, yeni kampanya süreci ile ayağa kalkmak zorundayız. Bizler kendi yolumuzu kendimiz belirlemek zorundayız. Bu yola ortak olmak zorundayız. Bu gerici, karanlık ve baskıcı iktidara karşı bir olmak, güçlü olmak zorundayız. Bu topraklarda yetişecek çocuklar içinde elimizi değil gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. Ben bugüne kadar hiçbir görevden kaçmadım. Hep zor olanın üstüne gittim" dedi.
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