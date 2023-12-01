Tunç Soyer, adaylık için resmi başvurusunu yaptı
31 Mart yerel seçimleri için CHP'de belediye başkan adaylıkları için müracaatlar devam ediyor. ‘Bir dönem daha aday olmak istiyorum’ diyerek aday adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il başkanlığına aday adayı başvurusunu yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, Soyer’in Polonya ziyareti öncesi il başkanlığına dosyayı teslim ettiğini söyledi.
Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylık başvurusunda bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna ise 10’a yakın eski milletvekili, belediye başkanını ve bürokrat talip oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe istifa ederek bugün başvurusunu yapması beklenirken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve önceki dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel de adaylığını açıklayan isimlerden oldu.
2014-2019 yılları arasında yürüten Olgun Atila il başkanlığına adaylık dosyasını teslim ederken, 2015-2023 yılları arasında İzmir Milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da aday olma sinyali verdi.
İzmir'in CHP'de olan 23 ilçesinin belediye başkanı da 2024 seçimlerinde tekrar belediye başkan adayı olmak istediğini açıklamıştı. 19 ilçe belediye başkanı, tekrar aday olmak için ilçe başkanlıklarından dosyasını aldı.
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