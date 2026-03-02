Görüntüler İstanbul'dan... Çocuklar, Yusuf Tekin'i 'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile karşıladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP'li Esenler Belediyesince Dörtyol Meydan'da kurulan Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti.

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da eşlik ettiği Tekin, ilk olarak gençlerle bir süre sohbet etti.

Etkinliklerinin yapıldığı çadırları gezen Tekin, burada bir grup öğrenci "Kabe'de Hacılar" ilahisi ile karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan genelgesi tartışmalarına ilişkin de şunları ifade etti:

"Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'nin kurulması için tamamen gönüllülük ve mahremiyet ilkesine dayanan bir genelge yayınladık. Peki bu genelgeden kim rahatsız oldu? Bu genelgeden Anadolu'yu tanımayan, mezarın başında rakı içmeyi Anadolu kültürünün bir parçası sayan insanlar rahatsız oldular maalesef."

NE OLMUŞTU?

Ramazan ayı kapsamında bazı okullarda yapılan uygulamalar kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bir okulda öğrencilere “Selefi andı” okutulduğu, başka bir okulda zil sesinin ilahi yapıldığı ve bazı okullarda öğrencilere “Ramazan çetelesi” dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu uygulamalar laiklik ilkesine aykırı olduğu söylenip eleştirilmişti. Etkinliklere katılmak istemeyen öğrencilerin dışlanabileceği ya da etiketlenebileceği yönünde tepkiler verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tepki çeken uygulamalara ilişkin açıklama yapmıştı.

Türkiye genelinde 75 bini aşkın okulda yüz binlerce etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Tekin şöyle demişti:

“Bu kadar büyük bir havuz içinde üç-beş tane sıra dışı, meşru ilkelere uymayan uygulama olabilir.”

Tekin, bazı uygulamaların iyi niyetle ortaya çıkmış olabileceğini ancak yanlış anlaşılabilecek şekilde uygulanmış olabileceğini savunmuştu. Bazı durumlarda ise süreci politize etmek isteyen art niyetli kişilerin devreye girebileceğini öne sürmüştü.

Tartışmalara neden olan örneklerin “gayri hukuki” olduğunu belirten Tekin, şikâyetlerin değerlendirildiğini ifade etmişti.

Tekin, “Bize ulaşan her şikâyette gerekli tedbiri alıyoruz” demişti. İl Milli Eğitim müdürlüklerinin de bu konuda hassasiyetle hareket ettiği belirtilmişti.