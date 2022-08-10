Görüntüler ortaya çıktı: AKP'li başkan polis ve jandarmaya küfür yağdırdı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:40

Görüntülerde otomobilde bulunan şüphelilerin polis ve jandarmanın alkol testini kabul etmeyerek tartıştığı, görevlilere küfür ettikleri ve görevini yapmak isteyen bir güvenlik görevlisine karşı direndikleri yer aldı.

Pusula gazetesinin haberine göre olay geçen salı gecesi Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Bakacakkadı mevkinde meydana geldi.

İddiaya göre; Kavşakta trafik denetimi yapan jandarma ekipleri 67 AAK 090 plakalı otomobili durdurarak kimlik, ehliyet ve alkol kontrolü yapmak istedi. Gvenlik güçleri ile araçta bulunan Gökçebey Şoförler Odası Başkanı ve AKP Gökçebey İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Başlı, Aktarla Köyü Muhtarı Erol K., İsmail K., ve Recep Ç., arasında tartışma çıktı.

KÜFÜR, HAKARET, SALDIRI

O anlar ise saniye saniye güvenlik güçlerinin yaka kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliklerini vermek istemeyen ve güvenlik güçlerinin alkol testi yapmasına engel olan şüpheliler, polis ve jandarma ile tartışmaya girdi. Ekiplerin araçtan inmesi taleplerine ise küfür ve hakaret ederek yanıt veren şüpheliler daha sonra güvenlik güçlerine fiziki müdahalede bulundu.

Görüntülerde jandarmanın şahısları sakinleştirmeye yönelik çabası ise dikkat çekti. Ekiplerin tüm çabasına rağmen direnen şüpheliler zor kullanılarak gözaltına alındı. Olayda güvenlik güçlerinden yaralananların olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme araç sürücüsü İsmail K.’nın yurtdışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmasına karat verdi. Şüphelilerden Gökçebey Şoförler Odası Başkanı ve AK Parti Gökçebey İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Başlı’nın ise yine yurt dışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmasına ve haftada bir gün denetimli serbestlik hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Alkol metreyi üflemeyen sürücüye trafik ekiplerince 5 bin 224 TL para cezası kesildi. Sürücü İsmail K.’nın hastanede alınan raporda 1.6 promil alkollü çıktığından "Alkollü araç kullanmaktan 1823 TL olmak üzere toplam 7.047 TL trafik cezası uygulandığı öğrenildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Aralarında köy muhtarının da yer aldığı diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.