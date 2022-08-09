Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 gözaltı
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D’nin azmettirdiği ortaya çıktı.
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