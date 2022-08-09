Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 gözaltı

09 Ağustos 2022 Salı, 11:41

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D’nin azmettirdiği ortaya çıktı.