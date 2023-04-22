Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Yayınlanma: 22.04.2023 - 19:54

Güncelleme: 22.04.2023 - 19:54

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından bir kez daha yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’ndaydı. “Bayram vesilesiyle Galatasaray’dayız” diyen kayıp yakınları, ellerinde karanfillerle geldikleri Galatasaray Meydanı’nda polis tarafında ablukaya alındı.

Açıklama yapılmasına izin vermeyen polis, 17 kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 17 kişinin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı duyuruldu. Cumartesi Anneleri Twitter hesabından ise "Kayıplarımızdan da Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmeyeceğiz" mesajı paylaşıldı.