Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı
AYM'nin ihlal kararı sonrası 94'üncü haftada bir kez daha Galatasaray Meydanı'na çıkan ve gözaltına alınan Cumartesi Anneleri / İnsanları serbest bırakıldı.
Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından bir kez daha yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’ndaydı. “Bayram vesilesiyle Galatasaray’dayız” diyen kayıp yakınları, ellerinde karanfillerle geldikleri Galatasaray Meydanı’nda polis tarafında ablukaya alındı.
Açıklama yapılmasına izin vermeyen polis, 17 kişiyi gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan 17 kişinin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı duyuruldu. Cumartesi Anneleri Twitter hesabından ise "Kayıplarımızdan da Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmeyeceğiz" mesajı paylaşıldı.
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