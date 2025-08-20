Gözaltına alınmıştı: Muhittin Böcek'in oğlu hakkında yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan bazı kişilerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’e ‘rüşvet’ verdiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

'195 MİLYON LİRA RÜŞVET' SUÇLAMASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.