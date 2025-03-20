Gözaltındaki İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Bu millet büyüktür'
Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Saraçhane'de toplanan kalabalığın görüntüsünü paylaşan İmamoğlu paylaşımına "Bu millet büyüktür" notunu düştü.
Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurttaşlar Saraçhane'de buluştu. Söz konusu mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu konuştu.
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki toplanan kalabalığın görüntüsünü paylaşarak, "Bu millet Büyüktür" ifadesini kullandı.
Açıklamaya onbinlerce yurttaş katıldı.
İmamoğlu Saraçhane'deki kalabalığın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu millet büyüktür" notunu düştü.
Gözaltındaki İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Bu millet büyüktür'https://t.co/uzrTw4ZU68 pic.twitter.com/0dvxMWSnOj— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 19, 2025
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #gözaltı
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