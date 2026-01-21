Gözler bu görüşmedeydi: Erdoğan ve Bahçeli, Saray'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Saat 16.25 civarında Saray'da başlayan iki liderin görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü.

NELER KONUŞULDU?

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki son durum, yaşanan gelişmeler, sınır hattında yaşanan olaylar, 'süreç' ve Meclis'teki güncel konuların ele alındığı belirtiliyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DUYURMUŞTU

Bugünkü görüşmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

İki lider, son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.

Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.

TUNCER BAKIRHAN, BAHÇELİ'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

DEM Parti, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla grup toplantısını dün Nusaybin'de düzenledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin SDG/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini ifade ettiği sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tepki gösterdi.

Bakırhan, "Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor" dedi.

Tuncer Bakırhan, "Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, 'Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı' diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" diye konuştu.