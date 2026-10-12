Gözler Erdoğan'da... Fon krizi sonrası AKP kulislerinde hareketlilik: Kabine değişikliği ve 'baskın seçim' iddiası!

Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken AKP içinde kabine, bürokrasi ve parti yönetiminde değişiklik yapılabileceği iddia edildi.

Bakanlıklar için yeni isimler gündeme gelirken baskın seçim, olağanüstü kongre ve 2028'e kadar bekleme seçenekleri de değerlendiriliyor.

Gazeteci Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, fon işlemlerinden kazanç sağladığı belirtilen listenin ilk sıralarındaki 214 kişinin kimliği tartışma konusu olmayı sürdürürken, bazı AKP'li isimlerin aracılar üzerinden işlem yaptığı ve bazı tanınmış siyasetçilerin paralarını başka ülkeler üzerinden Türkiye'ye getirdiği yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Babacan, yazısında fon soruşturmasının iktidar partisindeki yansımalarını, parti yöneticileri arasındaki değerlendirmeleri ve olası siyasi değişikliklere ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

AKP İÇİNDE SORUŞTURMANIN SEYRİNE TEPKİ

Buna göre, AKP içinde bugüne kadar daha çok muhalefete yönelik kullanılan “arınma” ve “temizlik” ifadeleri, fon soruşturmasının ardından parti içindeki tartışmalarda da gündeme gelmeye başladı.

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesine ilişkin süreçte yavaş hareket edildiğini düşünen bazı parti yöneticilerinin, soruşturmanın ne zaman başlayacağını ve ifadelerin neden henüz alınmadığını sorguladığı belirtildi.

Soruşturmanın seyrinden rahatsızlık duyduğu aktarılan bazı AKP'lilerin, “Meclis açıldı. Hem muhalefete hem sokaktaki insanlara anlatamıyoruz” sözleriyle tepkilerini dile getirdiği kaydedildi.

ERDOĞAN DEĞİŞİKLİKLERİ SEÇİM DÖNEMİNE BIRAKABİLİR

Babacan'ın yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturma sonrasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin parti içinde farklı görüşlerin bulunduğu ifade edildi.

Bir kesimin yeni bir sayfa açılması için kabine, bürokrasi ve parti yönetiminde kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunduğu belirtilirken, diğer kesimin Erdoğan'ın kısa vadede böyle bir adım atmayacağını düşündüğü aktarıldı.

İkinci görüşü savunanlara göre, mevcut dönemde görevden alınacak isimlerin fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesi riski bulunuyor. Bu nedenle kapsamlı değişikliklerin seçim sürecine yakın bir tarihe bırakılabileceği öne sürülüyor.

Hızlı değişim isteyenlerin ise mevcut sorunların eski yöntemlerle çözülemeyeceğini savunduğu belirtildi.

Bu kesimin, ekonomideki kırılganlıkların ve soruşturmanın yarattığı tartışmaların daha fazla büyümemesi için hızlı ve kapsamlı adımlar atılması gerektiği görüşünde olduğu aktarıldı.

AKP KULİSLERİNDE ÜÇ FARKLI SENARYO

Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, fon soruşturmasının ardından iktidar partisinde izlenecek yol haritasına ilişkin üç farklı seçenek tartışılıyor.

Baskın seçim: İlk senaryoda kabine, bürokrasi ve AKP yönetiminde kapsamlı değişiklikler yapılarak yeni bir kadro oluşturulması öneriliyor. Dar gelirli kesimlere yönelik maaş artışlarının ardından, fon soruşturması etrafındaki tartışmalar daha fazla uzamadan baskın seçime gidilmesi gerektiği savunuluyor.

2028'e kadar bekleme: İkinci görüşü savunanlar, mevcut seçim takviminin sonuna kadar kullanılmasını ve 2028'in beklenmesini istiyor. Bu süreçte olağanüstü kongreyle parti kadrolarının yenilenmesi, fon krizinin etkilerini azaltacak adımlar atılması ve ekonomideki sorunlara çözüm aranması gerektiği belirtiliyor.

Acil ve kapsamlı değişim: Üçüncü senaryoda ise soruşturmanın yarattığı tartışmaların ekonomi üzerindeki etkilerinin artmaması için hızlı bir değişim sürecine girilmesi gerektiği öne sürülüyor. Bu görüşü savunanlar, gecikmenin ekonomik kırılganlıkları artırabileceğini belirterek güvenin yeniden sağlanması amacıyla kapsamlı adımlar atılmasını istiyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNDE HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE?

AKP kulislerinde bazı bakanlıklar ve üst düzey bürokratik görevler için olası değişikliklerin de konuşulduğu aktarıldı.

Henüz resmiyet kazanmayan iddialara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere bazı görevlerde değişiklik yapılabileceği öne sürülüyor.

Kulislerde adı geçen isimler ve görevler şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu'nun bu göreve getirilebileceği iddia ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu'nun bu göreve getirilebileceği iddia ediliyor. Ticaret Bakanlığı: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş'ın bakanlık için değerlendirilebileceği konuşuluyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş'ın bakanlık için değerlendirilebileceği konuşuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu göreve kaydırılabileceği öne sürülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu göreve kaydırılabileceği öne sürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum'un görev değiştirmesi durumunda Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın bakanlık için değerlendirilebileceği iddia ediliyor.

Murat Kurum'un görev değiştirmesi durumunda Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın bakanlık için değerlendirilebileceği iddia ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayraktar'ın bakan yardımcılığına atanabileceği konuşuluyor.

AKP kulislerinde dile getirilen bu senaryoların hayata geçirilip geçirilmeyeceği belirsizliğini korurken, fon soruşturmasının seyri ve Erdoğan'ın olası siyasi adımları önümüzdeki dönemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.