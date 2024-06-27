Gözler saat 16.00’ya çevrildi: Koray Aydın istifa yolunda

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:54

Genel seçimlerde Meclis’e 44 milletvekiliyle giren İYİ Parti, son 1 yıldır istifalar ve ihraçlarla eriyor. Seçim hezimetinin ardından gerçekleşen olağanüstü kurultaydan beri suların durulmadığı İYİ Parti’nin TBMM’deki koltuk sayısı 35’e geriledi. Tartışmalı gerçekleşen kurultayda delegelerin yarısına yakınının oyunu alan Koray Aydın’ın, liderlik yarışını Müsavat Dervişoğlu’na kaybetmesinin ardından partide tartışmaların arkası kesilmiyor. Son olarak eski Genel Başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Saray’da görüşmesinin ve görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir açıklama yapmaması nedeniyle partisinin yönetimine sert eleştirilerde bulunan Aydın, istifaya hazırlanıyor. Aydın’ın konuyla ilgili saat 16.00’da basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Aydın’ın istifa açıklamasında hem yerel seçim sürecinde izlenen yanlış politikalara hem de kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin ifadelere yer vereceği öne sürülüyor. Aydın’ın ardından aralarında eski milletvekilleri ve GİK üyelerinin de yer aldığı çok sayıda partilinin de istifasını duyurması bekleniyor. Ayrıca Aydın’ın istifasıyla mevcut milletvekili sayısında da düşüşün yaşanacağı ifade ediliyor.