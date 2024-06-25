Koray Aydın ve ekibinden istifa kararı: ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
İYİ Parti kurultayında genel başkanlık seçimini Müsavat Dervişoğlu’na kaybeden Koray Aydın’ın 14 milletvekiliyle birlikte bu hafta içerisinde partisinden istifa edeceği öğrenildi.
Kurucu genel başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından hiçbir açıklama yapmamasının ipleri kopardığını kaydeden Aydın’ın ekibiyle bir araya gelerek “partiden ayrılma kararı” aldığı öğrenildi.
DP İDDİASINI YALANLADILAR
Aydın’ın yakın çalışma arkadaşları da “Demokrat Parti’ye geçeceği” ve “yeni bir parti kuracağı” iddialarını yalanladı. Kurmaylar, siyasete hiçbir partinin çatısı altına girmeden “bağımsız” devam edeceklerini bildirdi. Bazı kurmaylar da Aydın’ın istifasının ardından partinin “dağılma” sürecine gireceğini, bölünme ve kopuşların hızlanacağını belirtti.
HEDEF 2028 SEÇİMLERİ
Kurultayda Aydın’ın aldığı oy oranına işaret eden kurmaylar, “Delegelerin bir yarısının oyunu alamayan bir yönetimin istikrar sağlayamayacağını” ifade etti. Partiden üst düzey bir yetkili de Aydın’ın Akşener’e ve partisine yerel seçimlerdeki “hür ve müstakil” kararından bu yana mesafeli olduğunu belirterek “Aydın istifasının ardından ekibiyle birlikte 2028 genel seçimlerinde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacak” yorumunu yaptı. Söz konusu çalışmanın yürütülebilmesi için de seçimlere yakın bir tarihte Demokrat Parti gibi bir partiye geçmeleri olası olduğu öne sürüldü.
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