Grev yasaklarının mimarı Erdoğan: ‘Grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk’

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:29

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:29

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Türkiye genelinde yüzbinlerce işçi ve emekçi, düşük ücretler, sendikasızlaştırma, esnek çalışma koşulları ve iş güvencesi talepleriyle alanlardayken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sendika başkanları ve işveren temsilcilerini Beştepe’de ağırladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, işçi ve işverenlerin refah düzeyini artırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini iddia eden Erdoğan, "Çalışanlarımızın hak ettiği itibarı gördüğüne, emeğin karşılığının verildiğine inanıyorum" dedi.

SENDİKAL HAKLAR İYİLEŞTİRİLMİŞ!

Sendikalaşma oranının düştüğü AKP iktidarı sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendikal hakların iyileştirildiğini ve toplu sözleşme ikramiyesinin güçlendirilerek geri getirildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, kamuda başörtüsü yasağının kaldırıldığını, kamu çalışanlarının cuma ve hac ibadetleri için izin haklarının tanındığını, asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk artışla birlikte gelir vergisinin kaldırıldığını hatırlattı. İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin de sürdüğünü söyledi.

Konuşmasında grev hakkına da değinen Erdoğan, "Grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk" ifadelerini kullandı. Ancak Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarında, bugüne kadar 21 kez grev yasakları uygulanmıştı. Bu yasaklar genellikle “milli güvenlik”, “genel sağlık”, “ekonomik istikrar” ve “şehir içi ulaşımı sekteye uğratma” gerekçeleriyle alınmıştı.

Sendikaların kuruluş koşullarının kolaylaştırıldığını, sendikal güvencelerin artırıldığını belirten Erdoğan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.