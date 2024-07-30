Grup kapalı toplanacak: CHP'de tüzük kurultayı konuşulacak

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Toplantıda hem Meclis’in geride kalan yasama yılı değerlendirilecek hem de yeni döneme ilişkin görüşler paylaşılacak.

Parti kurmayları tarafından Özel’in toplantıda 4 Eylül’de başlayacak tüzük kurultayı konusunda da vekillerle fikir alışverişi yapabileceği kaydediliyor. Parti içinde eski yönetime yakın isimlerin de mevcut yönetime yönelik eleştirilerini dile getirebileceği belirtiliyor.

Eski yönetime yakın vekiller, “Bize karşı soğuk tavır yerel seçim sonrası arttı. Beklentimiz bu dışlayıcı tavrın sona ermesi” yorumunu yapıyor.

HAMASETE MALZEME OLMASIN

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul milletvekili Namık Tan’ın Mavi Vatan ile ilgili kullandığı “mavi masal” tanımlamasına gelen tepkiler üzerine kurmaylarıyla Mavi Vatan toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, İlhan Uzgel, Murat Bakan ile Namık Tan katıldı. Ardından yapılan basın toplantısında konuşan Yücel, “Bizler için Mavi Vatan; Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki meşru çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır” dedi.

AMİRALLERI ANIMSATTI

Mavi Vatan kavramının oluşturulmasına katkısı olan amirallerin, Montrö Sözleşmesi’yle ilgili uyarıları nedeniyle yargılandığını anımsatan Yücel, “Amirallere büyük bir haksızlık ve vefasızlık yapılmıştır. Dört yıldır Doğu Akdeniz’de araştırma veya sondaj yapılmamaktadır. Akdeniz’de faaliyet gösteremeyen gemilerinin Somali’ye gönderilmesi kararı alınmış. Balıkçılarımıza yönelik Yunanistan’ın sistemli tacizlerine sessiz kalınmaktadır. Ege Denizi’ndeki gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına ve egemenliği tartışmalı ada ve adacıklara Yunanistan tarafından el atılmasına tepki gösterilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Kamuoyundaki yaygın kanının aksine Doğu Akdeniz’de hâlâ münhasır ekonomik bölge ilan edilmediğinin altını çizen Yücel, “2019’dan itibaren yıllık olarak icra edileceği açıklanan Mavi Vatan tatbikatının ismi değiştirilmiştir. Mavi Vatan kavramı hamaset malzemesi yapılamaz. AKP yetkilileri, Tan’ın iktidarın hamaset siyasetini eleştirdiği konuşması üzerinden polemik yapmaya çalışacaklarına paylaştığımız tespitler hakkında tutum alsınlar ve açıklama yapsınlar. Sayın Ömer Çelik’i kurumsal olarak CHP’den, kişisel olarak Namık Tan’dan özür dilemeye davet ediyoruz” diye konuştu.