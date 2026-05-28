'Grup toplantısı' hamlesine CHP'li Emir'den yanıt geldi: 'Kılıçdaroğlu’nun yetkisi ve onayı söz konusu değildir'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla milletvekillerine gönderilen ve, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerinin geçtiği yazıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Emir şunları söyledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, üç günlük açıklamaları ve yaklaşımlarıyla doğrusu bizi şaşırtmıştır. Kendisinden beklemediğimiz derecede kimi konulara uzak kalışını, kendisinin bilmemesi değil, yakın çevresi tarafından hazin bir şekilde yanıltılması olarak değerlendirmek istiyoruz. Çünkü yanıltılmamış bir Kılıçdaroğlu’nun böylesine yaklaşımlar göstermesi bizce olanaksızdır.

Sabahın bir vaktinde genel merkezimizin kapısına mafyatik tiplerle üç dört milletvekili dayandı. Biz o sıralarda ‘Acaba kesin kurultay tarihini nasıl belirleriz, CHP’ye yaraşır bir devir teslim törenini nasıl yaparız?’ diye uzlaşı ararken, bu kişiler sabahın köründe zorbalıkla genel merkezimize girmek istediler. Kendisi, genel merkezde yaşanan bu görüntülerden sonra ‘Biz bu görüntülerden sorumlu değiliz’ dedi ama kendisinin yakın çevresinden birilerinin o sıralarda İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaptığı ortaya çıktı.

"PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNE TEBLİĞLER YAPILAMAMIŞ..."

Yeni atanmış kayyum yönetimi olarak Parti Meclisi’ni toplamak istedi. ‘1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplayacağım’ dedi ama sonrasında Parti Meclisi’ni toplamaktan vazgeçti. Öyle bir vazgeçiş ki CHP’de olamayacak kadar savrukluk var burada. ‘Ben vazgeçtim’ diyor PM toplantısından. Efendim neden? Parti Meclisi üyelerine tebliğler yapılamamış... Siz kayyum kararını gazla, jopla, polis zoruyla genel merkeze girip duvara yapıştıracak kadar cesursunuz da parti üyelerine tebliğ etmeyi beceremediniz mi?

Böyle bir yazının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Bu imza da Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi?

Bu koltuk bugün Tayyip Erdoğan'ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur.

"YETKİSİ VE ONAYI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

1 Haziran'da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir."