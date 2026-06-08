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Grup toplantısı öncesi kritik gelişme: Özgür Özel bugün TBMM'de MYK'ye başkanlık edecek

Grup toplantısı öncesi kritik gelişme: Özgür Özel bugün TBMM'de MYK'ye başkanlık edecek

8.06.2026 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Grup toplantısı öncesi kritik gelişme: Özgür Özel bugün TBMM'de MYK'ye başkanlık edecek

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesi bugün TBMM'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
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Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin yönetimine atanmasına yönelik tepkiler sürüyor. 

Bununla beraber seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün (8 Haziran) programı belli oldu. Söz konusu programda Özel’in bugün saat 11.00’de Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) başkanlık edeceği bildirildi. 

Buna göre, MYK toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilecek.

GÜNDEM GRUP TOPLANTISI

MYK'de gündem maddeleri arasında grup toplantısının da olması bekleniyor

Kılıçdaroğlu yönetimi, 9 Haziran Salı günü TBMM'de kendilerinin grup toplantısı düzenleyeceklerini duyurmuştu. Özgür Özel'in ise Manisa programını iptal ederek salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konu hakkında, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" açıklaması yapmıştı.

Gözler bugün yapılacak MYK'nin ardından konu hakkında gelecek açıklamalara çevrildi.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #CHP MYK

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