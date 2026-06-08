Grup toplantısı öncesi kritik MYK... Saat verildi: Özgür Özel konuşma yapacak

Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin yönetimine atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.
Bununla beraber seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün (8 Haziran) programı belli oldu. Söz konusu programda Özel’in bugün saat 11.00’de Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) başkanlık edeceği bildirildi.
Buna göre, MYK toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştiriliyor.
AÇIKLAMAYI İŞARET ETTİ
CHP lideri Özgür Özel bu kapsamda saat 11 sularında Meclis’e geldi.
Özgür Özel, "Grup toplantısı olacak mı?" sorusuna karşılık, MYK toplantısı çıkışı açıklama yapacaklarını söyledi.
Öte yandan Özel'in bugün MYK toplantısının ardından saat 13.00'te TBMM'de açıklama yapacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
MYK'de gündem maddeleri arasında grup toplantısının da olması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu yönetimi, 9 Haziran Salı günü TBMM'de kendilerinin grup toplantısı düzenleyeceklerini duyurmuştu. Özgür Özel'in ise Manisa programını iptal ederek salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konu hakkında, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" açıklaması yapmıştı.
Gözler bugün yapılacak MYK'nin ardından konu hakkında gelecek açıklamalara çevrildi.