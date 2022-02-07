Gül'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Koronavirüse yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti" denildi.
Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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