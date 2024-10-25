Gülen'in tabutu başında görüntülendi: O kişi Adil Öksüz mü?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:28

Pazar günü ölen FETÖ lideri Fethullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

Gülen'in cenazesi için dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan firari FETÖ mensupları bir araya geldi. Törene kişiye özel QR kod ile giriş yapılması kararlaştırıldı.

Törende Gülen'in tabutu başında bekleyenlerden bazıları ise dikkat çekti. O isimler arasında FETÖ firarisi NBA oyuncusu Enes Kanter, Gülen'in yeğeni Kemal Gülen ve FETÖ'nün yeni lideri olacağı yorumları yapılan Cevdet Türkyolu bulundu.

Ancak kameralarca görüntülenen bir yüz ise ayrıca dikkat çekti. Gülen'in tabutunun arkasında saflaşanlar arasında göze çarpan o yüzünü, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz olduğu iddia edildi.

BAŞINA ÖDÜL KONULMUŞTU

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, "FETÖ'nün TSK imamı" olarak biliniyor.

Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, "delil yetersizliği"nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan Adil Öksüz'ü yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konuldu.



