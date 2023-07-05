Gülizar Biçer Karaca'dan 'Saray' eleştirisi: 'Eşitlikçi yasama faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 18:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 18:00

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'nda tutuklu milletvekili Can Atalay ve kadınları öne çıkardığı bir konuşma yaptı.

Karaca, "Cumhuriyetimiz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de laiklik ve sosyal devlet gibi kurucu ilkelere sıkı sıkı sarılmalıdır. Bunun da yegane yolu kadının, gencin, emeğin temsilinin artırılması, siyasal düzlemin onlara göre belirlenmesi, onlarla birlikte siyaset üretilmesidir" dedi.

"KİŞİSEL ÇÖZÜMLER BULMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Konuşmasının önemli bir bölümünü kadınlara ayıran Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu, bireysel bir alana itilemez. Söz konusu durum bu kadar politikken, Carol Hanisch 'Özel olan politiktir' ifadesiyle söylersek kişisel çözümler bulmak mümkün değildir. Var olan ve giderek derinleştirilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden en çok kadınlar zarar görüyorken, kadınlar kutsal sayılan kavram ve kurumlar üzerinden tanımlanıyorken, TBMM'de kadınları, tüm canlıları kapsayan, eşitsizlik ve adaletsizliği kalıcı olarak ortadan kaldıracak politikaların hedeflenmesi; daha etkin, daha verimli, daha eşitlikçi yasama faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir."

CAN ATALAY’IN TUTUKLULUĞUNA TEPKİ GÖSTERDİ

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hukuka aykırı tutukluluk haline de tepki gösteren Karaca, "Özgür iradesiyle oy vermiş on binlerce yurttaşın temsilcisi olan bir milletvekilinin bugün parlamentoda bulunması gerekirken keyfi tutum ve irade gasbıyla aramızda olmaması cumhuriyetimizi ve demokrasimizi nakıs kılmaktadır" diye konuştu.

"MİLLETVEKİLLERİYLE MÜMKÜN OLACAKTIR"

Karaca sözlerine şöyle son verdi:

"Ülkemizin karşı karşıya kaldığı terörden, ekonomik krize, derin yoksulluktan sığınmacı sorununa, demokratik, çağdaş bir anayasa için yürüteceğimiz yasama faaliyetleriye tarihe not düşerek, kutuplaştırıcı değil; kucaklayıcı, şiddetsiz bir meclis, siz kıymetli milletvekilleriyle mümkün olacaktır."