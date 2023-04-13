CHP Denizli Milletvekili adayı Av. Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:28

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:28

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Denizli milletvekili adaylarından biri de Av. Gülizar Biçer Karaca oldu. Gülizar Biçer Karaca'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AV. GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Gülizar Biçer Karaca, 20 Eylül 1967'de Denizli'de doğdu. 989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. 1991 yılında SHP'de başlayan siyaset hayatını, 1993 yılından itibaren CHP’de sürdürdü. 1999 yılına kadar, CHP Gençlik Kolları’nda yönetim ve başkanlık görevlerinde bulundu. 1999-2004 yılları arasında CHP Kınıklı Belediye Meclis üyeliği görevini yürüttü. Aynı dönemde, 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan BİÇER KARACA; sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni kanun ve kadın hakları konularında çalışmalar gerçekleştirdi, Kadın Sığınma Evi Projesi’nde yer aldı. Denizli Kadın Platformu kurusucu,26 STK, Oda ve Siyasi partiden oluşan Denizli Demokrasi Platformu kurcusudur. 2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı. TBMM 25. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı’nda, CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 36. ve 37. CHP Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. TBMM 27. Dönem Denizli Milletvekili ve CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Av. Gülizar Biçer Karaca, evli ve bir çocuk annesidir.



