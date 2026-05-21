Gültekin Uysal'dan, CHP'ye 'mutlak butlan kararı' sonrası ilk mesaj: 'Türk Demokrasisi'nin işleyişine açık bir müdahale'

21.05.2026 20:43:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP hakkındaki "mutlak butlan" kararı sonrası X'ten yaptığı paylaşımda "Bu karar Türk Demokrasisi’nin işleyişine açık bir müdahaledir; Ve korkarım ki Türk Demokrasisini tabii mecraından çıkaracaktır!" dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uysal, CHP ve Özel ile dayanışma mesajı verdi.

"BU KARAR TÜRK DEMOKRASİSİ’NİN İŞLEYİŞİNE AÇIK BİR MÜDAHALE"

"CHP ile ilgili ‘mutlak butlan’ kararı ile Türkiye’de siyaset maalesef mahkeme salonlarına sıkıştırılmış ve nefes alamaz hale getirilmiştir!" diyen Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partilerin kendi meselelerini çözeceği yer kendi meşru zeminleridir, kongrelerdir! Bu karar Türk Demokrasisi’nin işleyişine açık bir müdahaledir; Ve korkarım ki Türk Demokrasisini tabii mecraından çıkaracaktır!"

