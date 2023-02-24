Gültekin Uysal: Demokrat Parti olarak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 18:48

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 18:48

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Altılı Masa toplantısında muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Uysal, Demokrat Parti olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediklerini açıkladı.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz" diyen Uysal şöyle konuştu:

"Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde, siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal psikolojik sınırlar, geçişkenlikler; yürütülen süreç, sadece son 1 yıllık Altılı Masa süreci değil, 16 Nisan Referandumu'ndan itibaren kademe kademe büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetler ne demek, bunun şuurunda olan, üretken verimli devleti finanse eden insanlarımızın bir demokrasi talebi var. İyi yönetim talebi var. İyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binanın güvenli olması demek, tükettiğimiz gıdanın güvenli olması demek. Demokrasi talebinin her geçen gün yükseldiği bu toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde bir güç denklemi."