Kemal Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aileyi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aileyi kabul etti. CHP lideri ailenin taleplerini dinledi.

AA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:37
Kemal Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aileyi kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, eşi ve iki çocuğunu kaybeden depremzede Erol Hancı'yı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'da eşi Kıymet Hancı, kızları Elif ve Merve Hancı'yı kaybeden depremzede Erol Hancı, kızları Dilek ve İrem Hancı ile parti genel merkezindeki makamında bir süre görüştü.

Aliye başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin taleplerini dinledi.

 


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