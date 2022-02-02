Başsavcılık, Melih Gökçek’in geçmişteki FETÖ bağlantılarını suç kabul etmedi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, FETÖ ile ilişkisi olduğu ileri sürülerek şikâyetçi olunmuştu. Başsavcılık, Gökçek hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye üye olma ve propagandasını yapma suçlamasıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin kararını açıkladı. Gökçek hakkında, FETÖ ile ilişkisi olduğu ileri sürülerek “terör örgütü propagandası yapmak, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından şikâyetçi olunmuştu. Gökçek de bu kapsamda ifade vermişti.
"SEMPATİ" DENİLDİ
Başsavcılık, Gökçek hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararın gerekçesinde Gökçek’in “Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” gibi paylaşımlarının “terör örgütü propagandası yapma suçunun yasal unsurlarında belirtilen terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme niteliğinde olmadığı” belirtildi.
Ayrıca paylaşımların yapıldığı tarihte, FETÖ’nün “henüz silahlı terör örgütü olarak kabul edilmediği” ve bu nedenle paylaşımların “oluşumun sözde liderine duyulan sempatiye binaen yapıldığı” kaydedildi. Bu nedenlerle ortada bir “terör propagandası olmadığı” savunuldu.
Ayrıca kararda, Gökçek’in, “imar rantı üzerinden FETÖ’ye kaynak sağladığı” iddilarının da gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Kararda bu durum, “İmar planlarındaki değişikliklerle elde edilecek finansmanın terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek hareket ettiğine dair somut bir delil bulunmadı” ifadeleriyle anlatıldı.
Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunanlardan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, savcılığın kararına tepki gösterdi. Gökçek’in, AKP’nin milat kabul ettiği 17-25 Aralık 2014 sonrasında da FETÖ üyelerine rant sağladığını ve bunun belediye meclisi kararlarıyla da ortaya çıktığını ifade eden Emir, “Bu karar tamamen hukuksuzdur. Bu hukuksuz karar, Gökçek’e nasıl bir koruma kalkanının sağlandığının kanıtıdır” dedi.
958 MİLYONLUK USULSÜZLÜK
Gökçek hakkında yeni bir dosya daha savcılığa verildi. ABB Teftiş Kurulu, 2015 tarihli “Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi”nde sözleşmeye aykırı işlem ve ödemeler tespit etti. 2020’de savcılığa iletilen söz konusu ihale kapsamında; bitkisel materyal, ağaç, çalı ve çiçek alımı ile ilgili 653 kalemde yaklaşık maliyetin fahiş tespit edildiği belirtildi. Hazırlanan raporlara göre, 2015 tarihli ihale nedeniyle ABB toplamda 958 milyon 512 bin 143 TL zarara uğratıldı.
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