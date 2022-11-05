Gültekin Uysal’dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sert yanıt
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisi ile ilgili “Azıcık onur olsa, o masada işi olur mu” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a; “Terörist dediği HDP’nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sayın Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş; Her yerinizden ‘onur’ ve ‘ahlak’ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün kendisine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi.
1)Terörist dediği Hdp’nin kapısına dayanan,kimliğinden utanan Sn Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş;— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) November 5, 2022
Heryerinizden ‘Onur’ ve ‘Ahlak’ ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor!#YeterSözMilletin https://t.co/zxxmgugWHv
Bozdağ, Uysal’a yönelik bugün AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda “Rahmetli Menderes'in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti'nin Genel Başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa, azıcık Menderes'in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu” dedi.
Ayrıca Bozdağ'ın, AKP'nin her fırsatta 'terör örgütüyle işbirliği' argümanı ile muhalefet partilerini hedef alması sonrası HDP'yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu.
Bu duruma da değinen Uysal, Bozdağ'ın HDP'ye yönelik ziyaretini eleştirerek "Terörist dediği HDP’nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sn Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş; heryerinizden ‘onur’ ve ‘ahlak’ ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor!" ifadelerini kullandı.
"Menderes/Demokrat Parti kim, siz kim!" diyen Uysal, "Şehit Menderes bize ‘yarınlarda Türkiye’nin başına tarihin gördüğü en büyük yağma hareketi gelecek, kayıtsız şartsız onu destekleyin’ diye bir vasiyet bırakmadı, ‘tek adam’ ile mücadele mirası bıraktı" dedi.
"‘TEK ADAM’ İLE MÜCADELE MİRASI BIRAKTI"
Uysal, Bozdağ’ın açıklamalarının yer aldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:
- Terörist dediği HDP’nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sayın Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş; Her yerinizden ‘onur’ ve ‘ahlak’ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor!
- Sonra, Menderes/Demokrat Parti kim, siz kim! Şehit Menderes bize ‘yarınlarda Türkiye’nin başına tarihin gördüğü en büyük yağma hareketi gelecek, kayıtsız şartsız onu destekleyin’ diye bir vasiyet bırakmadı, ‘tek adam’ ile mücadele mirası bıraktı.
2) Sonra,— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) November 5, 2022
Menderes/Demokrat Parti kim, siz kim!
Şehit Menderes bize ‘yarınlarda Türkiye’nin başına tarihin gördüğü en büyük yağma hareketi gelecek, kayıtsız şartsız onu destekleyin’ diye bir vasiyet bırakmadı,
‘Tek Adam’ ile mücadele mirası bıraktı;#YeterSözMilletin https://t.co/zxxmgugWHv
BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?
AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DP lideri Gültekin Uysal'ı altılı masa üzerinden eleştirmişti.
Bozdağ, "Yargıçların, 28 Şubat’ta Genelkurmay Başkanlığı’na esas duruşa geçtiği gün adalet diyen diliniz nerdeydi? Yargıçlar gidip de askerin karşısında esas duruşa geçer, hükümet bunu seyreder, meclis buna ses çıkarmaz. Nerede sizin adalet anlyaışınız? Biri sesini çıkarmadı. Bu hukuksuzluğu yapanları ayakta alkışladılar. Rahmetli Menderes’in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti’nin genel başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onu olsa, azıcık Menderes’in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu? Rahmet Erbakan olsaydı; 28 Şubat’ın gününün failleriyle 28 Şubat mazlumlarını yan yana oturtanlara ‘Hadi oradan sizi gidiler’ derdi. Bunlara haddini bildirmez miydi? Şimdi kalkmışlar Erbakan’ın hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızı ve AK kadroları indirmek için Erbakan hocamızın hasımlarıyla omuz omuza Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Yazıklar olsun" sözleriyle Gültekin Uysal'ı hedef aldı.
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