Gültekin Uysal’dan, Kemal Kılıçdaroğlu sorusuna yanıt: “Kazanabileceğini düşünüyorum”
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna; “Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun sağlanabileceği kanaatindeyim” yanıtını verdi.
Seçim tartışmaları siyasetin bir numaralı gündem maddelerinden biri haline gelmişken, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Karar TV'nin "Bi' Karar Ver" programında Elif Çakır ile Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.
Gültekin Uysal, “Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ‘kazanamaz’ yorumlarına nasıl bakıyorsunuz? Kazanabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"MUHALEFETİN DÜNLE MUKAYESE ETTİĞİMİZDE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖSTEREBİLECEĞİ ÇOK SAYIDA İNSAN VAR"
- Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle, ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber, ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun ben sağlanabileceği kanaatindeyim.
- İktidar cenahından bu tür bir propaganda Kemal Bey üzerinde yürütülmek istenebilir. Muhalefetin kendi tartışma zeminlerinde daha net başarı elde edelim, bütün bu arayışlar o kapıyı açık tutmak lazım. İsimler üzerinden bir tartışmaya da gerek yok. Muhalefetin dünle mukayese ettiğimizde, bu manada bir etkin siyasi bir aktörü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği çok sayıda insan var.
"BU BİR TERÖR SALDIRISI, ÇOK NET"
Uysal, şöyle devam etti:
- Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16-17 Eylül’de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var. Her siyasi partinin geçmiş görev alanları itibariyle güvenlik bürokrasisi ve diplomasi içinde görevlendirilmiş insanları var. Bir görünen var bir de görünenin arkası var. Bunları ayrıştırmak lazım. Sıcağı sıcağına bir açıklama yapmak istemem. Bu bir terör saldırısı, çok net. Bu noktada sorumluluk sahibi hükümetin bakanlarından başlayarak ilk işi muhalefeti suçlayarak gidiyor. Çok uzun süredir ifade ettiğim bir şey var. Derinden toplumsal iklimi değiştirmeye yönelik hamleler olabilir. Bu iklimi zehirletmemek lazım.
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