CHP'li Eren Erdem'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

06 Kasım 2022 Pazar, 17:38

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, CHP'nin altılı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak sunacağı ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Erdem, partide bu konuda yüzde 100 mutabakata varıldığını belirterek "Kafa karışıklığı yok" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Erdem ayrıca, "Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu, bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

1-) Aday kim olacak?

BUNA ALTILI MASA KARAR VERECEK.

Elbette her parti masaya aday önerebilir.

CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya TEK önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

CHP’nin önereceği isim konusunda, %100 mutabakat söz konusudur.

Masadaki her parti aday önerebilir.

Karar masanın+ — Eren Erdem (@erenerdemnet) November 6, 2022

"YÜZDE 100 MUTABAKAT SÖZ KONUSU"



Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya TEK önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.





Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu, bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.



"KAFASI KARIŞIK OLAN SARAY’DIR"

