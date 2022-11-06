CHP'li Eren Erdem'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önereceğini belirterek "Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat var" ifadelerine yer verdi.
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, CHP'nin altılı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak sunacağı ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
Erdem, partide bu konuda yüzde 100 mutabakata varıldığını belirterek "Kafa karışıklığı yok" ifadelerine yer verdi.
CHP'li Erdem ayrıca, "Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu, bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur" dedi.
1-) Aday kim olacak?— Eren Erdem (@erenerdemnet) November 6, 2022
BUNA ALTILI MASA KARAR VERECEK.
Elbette her parti masaya aday önerebilir.
CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya TEK önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
CHP’nin önereceği isim konusunda, %100 mutabakat söz konusudur.
Masadaki her parti aday önerebilir.
Karar masanın+
"YÜZDE 100 MUTABAKAT SÖZ KONUSU"
Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
- Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya TEK önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.
- Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu, bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.
"KAFASI KARIŞIK OLAN SARAY’DIR"
- Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır. 2 yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır, heyecan vardır.
- Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP’nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir.
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