Gültekin Uysal'dan Şentop'a 'adaylık' yanıtı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:43

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 22:43

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa'nın dünkü açıklamasıyla ilgili olarak sosyla medyada paylaşım yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Uysal, "Biz de aynısını, Anayasa’nın çizdiği ölçüyle söylüyoruz; Anayasa’yı çiğnemedikçe aday olamaz diyoruz! Ayrıca Sayın Şentop’un temsil ettiği makam (TBMM Başkanlığı) hukukun çiğnenmesine partizanlıkla kılıf uydurma yeri değildir!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Şentop, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçim ve adaylığı süreci masanın konusu değil, anayasa konusudur. 2 defa seçilmeyle ile ilgili iki farklı hüküm var. Birisi, 2007 yılında yürürlüğe girip, 2018 yılı nisan ayında yürürlükten kalkan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında, seçim takviminin başlaması ile birlikte yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese 2 defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm. Yeni hükümet sistemi ile beraber bütün vatandaşlara 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır" demişti.