Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’ni yapboza çevirdiler

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Gümüşsuyu Askeri Hastanesi önce Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ek bina olarak hizmete devam etmişti. Bu evrede de ameliyathaneleri “kalite standartlarının altında olduğu” gerekçesiyle kapatılıp polikliniğe çevrilmişti. Sonrasında ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ek bina yapılan Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Aralık 2022’den itibaren de 8 polikliniğini Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi’ne vermişti.

'AMAÇ NEDİR?'

Deprem sonrası “depreme dayanıklı olmadığı” gerekçesiyle iki katlı binaları bile yıktırılan hastane ile ilgili geçen mart ayında alınan kararla ise bina, Beyoğlu Göz Hastanesi’ne ek bina yapıldı. Konuya ilişkin resmi yazı yollayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, mevcut personelinden hastaneyi boşaltmasını istedi. Sağlık Hizmetleri Sendikası Başkanı Özlem Akarken, “2016‘dan beri yapboz tahtasına çevrilen bina personeli için amaç nedir kestiremiyoruz” dedi.

Akarken, şunları söyledi: “Devir sonrası dönemin Sağlık Bakanı ‘Bu sistemi iyi işleteceğiz’ dedi. Ancak devir alınan binalar maalesef TSK zamanında olduğu gibi bakımlı olamadı, binalar iyi işletilemedi. Bununla beraber devir olan personelin özlük haklarında hak kayıplar yaşandı. Bu şekilde davranılarak bu binalardan bizleri uzaklaştırmak isteniliyorsa ya da bu binaları farklı bir şekilde kullanmak isteniliyorsa yöneticilerden şeffaf olunmasını istiyoruz.”