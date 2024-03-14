Güneydoğulu iş insanları: 'DEM yüzde 3-4 alır, gerisi İmamoğlu'na...'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:44

Güncelleme: 14.03.2024 - 17:47

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, CHP’nin Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın açıklamalarını ve İmamoğlu’nun verdiği yanıtı değerlendirdi.

Kaya, "Irkçı bir açıklamanın karşısında İmamoğlu'nun açık net bir şekilde sahiplenmesi bana göre önemli bir adım, yeterli mi hayır. İmamoğlu'nun ilişkileri kadar CHP'nin genel anlamda Kürt politikası da İmamoğlu’yla Kürtlerin oy geçişini belirleyecektir" dedi.

"İMAMOĞLU AVANTAJA DÖNÜŞTÜREBİLİR"

AKP'nin özellikle 2015 sonrasında güvenlikçi politikalara yöneldiğine dikkati çeken Kaya, "Şimdi bunu İmamoğlu tam olarak avantaja dönüştürebilir mi? Buna dönüp baktığınız zaman, aslında Kürtlerin bu konuda bir arayış içinde olduklarını söyleyebiliyoruz. Yani Kürtler, gerçek anlamda kendilerini temsil edip, kendileriyle sağlıklı diyalog oluşturabilecek bir yönetici arayışındalar, özellikle batıdaki illerde. İmamoğlu, bu hükümetin ve tavırlarına karşılık yeni bir açılımla bunu gerçekleştirebilir. Bunun gerçekleştirecek altyapısı da uygun ama tabii ki bunlar riskli konular. Özellikle seçime giderken yüzde 10 oy alacağım diye diğer oylarla ilgili sorun yaşama endişesi de var" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN BU POLİTİKASIYLA OY ALMA ŞANSI YOK"

Kayyım atamalarından genel anlamda Kürtlerin rahatsız olduğunu ve İstanbul'da durumun bu şekilde olduğunu ifade eden Kaya, "Kayyım atamalarını Kürtler, kendi yönetim ve kültürlerine yapılan bir saldırı olarak algılıyor. Bu Diyarbakır’da böyle algılanıyor, İstanbul’daki Kürtlerde de böyle algılanıyor. Bu da Kürtlerde AK Parti ve şu anki Cumhur İttifakı'na karşı bir defans oluşmasına sebep oluyor. AK Parti adayına oy vermek şu an Kürtler için son sıralarda. İstanbul’da öncelik kendi adayı, ikinci İmamoğlu’na oy verebilir miyiz tartışması. Henüz AK Parti'nin bu politikasıyla Kürtlerden oy alma şansı yok. Burada İstanbul seçiminin sonucu bir kayyım atama atamama gibi bir sürece de dönüştürüldü. Türkiye'nin gözü sadece İstanbul seçiminde olacak'' dedi.

"DEM YÜZDE 3-4 OY ALIR, GERİSİ İMAMOĞLU'NA GİDER"

Bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından GÜNSİAD (Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, sık sık İstanbul’a gidip geldiğini hatırlatarak, gözlemlerini paylaştı.

Bedirhanoğlu, “İstanbul'a sıkça giden birisi olarak gözlemim, DEM’in yüzde 8-10 arasından bir oyu var. DEM’in orada aday çıkarmış olmasına rağmen, mevcut adayın yüzde 3-4 arasında bir oy alabileceğini, diğer oyların da İmamoğlu’na akacağını düşünüyorum. Başak Demirtaş neden aday gösterilmedi, seçmen bunu sorguluyor. İmamoğlu bir yönü ile muhafazakar, bir yönü ile liberal, böyle klasik Kemalist ve ulusalcı olan bir aktör değil. Bu yönünü de öne çıkararak hem muhafazakarları hem Kürtleri etkilemek bakımından böyle bir profil çiziyor ve bu profilini akıllıca kullanıyor. Bu profil, muhafazakâr Kürtlerden de kısmen oy almasını sağlar; bu profil İstanbul özelinde bir avantaj'' diye konuştu.

"KAYYIM MESELESİ SEÇİMLERLE ALAKALI"

Kayyım meselesi ile İstanbul seçimleri arasında ilinti olduğunu belirten Bedirhanoğlu, ''Sadece Diyarbakır değil, tüm Kürt seçmeninin gözü İstanbul’da. Herkes biliyor ki AK Parti iktidarı da İstanbul’u çok istiyor. Dolayısı ile önümüzdeki dönemlerde Kürt meselesi bağlamında bu yumuşamanın ya da tansiyon düşüklüğünün, İstanbul seçim sonuçları ile doğru orantılı olacağını hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz kendi aramızda konuşuyoruz. Kayyımlar meselesinin bu seçimlerle bağlantılı olacağını düşünüyorum'' ifadesini kullandı.