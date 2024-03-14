İmamoğlu'ndan iktidara 'Tıp bayramı' göndermesi: 'Allah onlara da akıl sağlığı versin'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:53

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda konuştu. İmamoğlu Ataşehir'de bulunan Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'nin açılışını yaptı.

"ONLARA DA AKIL VE RUH SAĞLIĞI VERSİN"

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan İBB Başkanı İmamoğlu isim vermeden iktidara gönderme yaptı. İmamoğlu, "Duanın hepimize iyi geleceğine inanıyorum. Benim duamın geçmediği bir avuç insan kaldı Türkiye'de. Onlar için de dua etmekten geri durmuyorum. Allah onlara da akıl ve ruh sağlığı versin" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle:

"Allah hayatınızda sizi sağlıksız kılan, ruh sağlığınızı bozan, moralinizi bozan, kötü sözlerden, iftiralardan, kumpaslardan korusun. Bu önemli bir duadır diye düşünüyorum. Tabii sağlık, tıp bilimsel bir sahadır ama biz maneviyatı yüksek bir toplumuz.

Duanın hepimize iyi geleceğine inanıyorum. Benim duamın geçmediği bir avuç insan kaldı Türkiye'de. Onlar için de dua etmekten geri durmuyorum. Allah onlara da akıl ve ruh sağlığı versin. Güzel düşünce sağlığı versin.

"BİR İNSAN SEÇİM İÇİN BU KADAR TAKLA ATAR MI?"

Ama onların şöyle bir durumu var. Böyle seçim yaklaştıkça, iki üç haftalık ruh sağlıkları bir bozuluyor, bir hiddetleniyorlar. Seçim bittikten sonra 'Ya biz onları siyaseten söyledik' diyorlar. Bir insan oy için seçim için bu kadar takla atar mı, bu kadar kötü söz söylenir mi? Vallahi söylenemez, yapılmaz. Yapmam, hiçbir arkadaşım da yapmaz, yapmayacak da. Biz işimize bakacağız."