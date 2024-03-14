İmamoğlu’ndan Kurum’a ‘menemen’ göndermesi: ‘Hayatı öğreniyor’

Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:27

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye – Ataşehir – Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı.

Ataşehir İstasyonunda Metro A.Ş yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu daha sonra metroya binerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen İmamoğlu “Biz inşallah 2025 yılında Göztepe, Ataşehir, Ümraniye hattımızı insanlarımızın hizmetine 4 buçuk, 5 yıllık yoğun çalışmayla birçok engellemeyle bakın her kredi teminimizin minimum bir yılı, bir buçuk yılı ortalaması bir buçuk yıl. Biz hani işi pişirmişiz, olgunlaştırmışız, kurumlarla uzlaşmışız. Meclisten çıkması bir süre, hazine onayı bir süre. Bütün bunlar üst üste koyduğunuzda bir, bir. Yıl ya niye geciktiriliriz? Bu bulduğumuz fonlar, kaynaklar uzun vadeli ödenecek olan bu paralar ülkeye dışarıdan giren bir kaynak bu bir, o kaynakla burada az önce gördüğünüz selamlaştığımız binlerce çalışanımızın ekmeği oluyor, iki. Taşeronlarımız ya da yüklenicilerimizin tamamı yerli üç. Buralarda kullanılan birçok ürün, yerli ürün dört. Yani o kadar ekonomiye katkısı var ki. Bakın neredeyse 1.6 milyar euro temin etmişiz, bütün metro hatlarımıza bu 4 buçuk yıl içerisinde. Yani böyle bir kaynağı bulduğumuz için bize teşekkür edin” diye konuştu.

“EN BOŞ LAF NE BİLİYOR MUSUNUZ?”

Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılan Bakırköy- Kirazlı hattının inşaatının 9 yıl sürdüğünün altını çizen İmamoğlu, “En boş laf ne biliyor musunuz? İktidarda biz olalım, belediye de biz olalım iş yapalım. O işi geçin. Rahmetli Erbakan güzel anlatmış, geçen gün videosunu izledim. Rahmetli Erbakan bu işin boş iş olduğunu ders verir gibi anlatmış. Ben Sayın Cumhurbaşkanına ve diğer bu anlamdaki savunucuları rahmetli Erbakan’ın o ders gibi videosunu dinlemeyi tavsiye ediyorum. O kadar güzel anlatmış ki böyle bir şeyin olmadığını, tam aksi bir motivasyonun daha iyi olduğunu, her kelimesinin altına ben imza atıyorum rahmetli Erbakan’ın. Bu anlamda bu sürecin ne kadar kötü yönetildiğinin işlerinin güçlerinin bu işleri yapmak olmadığının başka işlerle uğraştığının karşılığıdır” dedi.

YEREL SEÇİMİ NEREDEN TAKİP EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Bilgilendirmenin ardından metronun test sürüşünü gerçekleştiren İmamoğlu bu sırada basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ’31 Mart seçimlerinin çalışmaları nasıl ilerliyor, seçimi nerede takip edeceğiniz belli mi?’ sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “İl başkanlığımız çalışıyor. Şu anda netleşmiş bir şey yok ama muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi il binası ana lokasyon olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu konuda da il başkanlığımız çalışıyor. Yine partimizin önemli yöneticileri süreci içerisinde muhtemelen önümüzdeki hafta netleşir. Ama en azından biz 1 Nisan’da nerede olacağımızı biliyoruz” yanıtını verdi.

MURAT KURUM’A: HAYATI ÖĞRENİYOR

Rakibi Murat Kurum’un sahurda yaptığı öğrenci evi ziyareti ve menemen yaptığı görüntülerin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Zaten adaylık dönemini sadece yaşayan arkadaşların en büyük kazanımı, bu dönemde hayatı öğreniyorlar. Öğrenmeye devam etsin” şeklinde yanıtladı.