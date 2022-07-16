Gürer 'kahvede kanser' iddiasını sordu, Koca'dan yanıt 4 yıl sonra geldi

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:13

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasalların kanserojen olduğu yönündeki iddiaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in 24 temmuz 2018’de, cevaplanması için Sağlık Bakanlığına gönderdiği soru önergesinin cevabı tam 4 yıl sonra 22 haziran 2022 yılında gönderildi. Anayasanın 98’inci maddesinde belirtildiği üzere en geç 15 gün içinde cevaplanması gereken soru önergesi tam 4 yılda cevaplanarak TBMM tarihine geçti.

Gürer, önergesinde, ABD- Los Angeles’ta bir mahkemenin dört kahve şirketinin ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğini yönündeki hükmüne dikkat çekmişti. Bu şirketlerin, kahvelerin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşenlerin sağlığa tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarına karar verildiğini aktaran Gürer, “Kaliforniya merkezli Toksit Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi, kahvede kullanılan yüksek miktardaki akrilamid maddesinin zararları konusunda insanların uyarılması gerektiğini savundu” hatırlatmasında bulunmuştu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Ülkemizde bu yönde inceleme yapılmakta mıdır? Kahveler için benzer bir uyarı kararı alınması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorularının da Sağlık Bakanlığı’nca yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "kanserin insanlar için kanser yapmayan maddeler grubuna dahil edildiğini, Bakanlıklarının kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasalların kanser yapıp yapmadığına dair bir çalışmasının olmadığını" belirtti.

"KANSER YAPTIĞINA DAİR YETERLİ KANIT YOK"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son 2016 yılında, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının (IARC) yayımladığı raporda kahvenin insanlar için kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt olmadığının belirtildiğini ifade etti.

Kahvenin kanser yapmayan maddeler grubuna dahil edildiğine işaret eden Bakan Koca, “Bakanlığımız tarafından ise kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan olası kanserojenlere dair bir çalışması bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

"SON TÜKETİCİYE KADAR İNCELENMELİ"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıda ürünlerinin üretim ve işlenme aşamaları ile ilgili farklı araştırmaların kamuoyuna yansıdığını ve bilim insanlarının bu yönde araştırmalar yaptığına işaret ederek gıda ürünlerinin son tüketiciye erişim aşamasına kadar düzenli izlenme ve incelenmesinin sağlık açısından önemli olduğunu" belirtti.

Gürer, “Farklı ürünler için ortaya konan iddialar kapsamlı ele alınmalıdır. Sonuçta insan sağlığı söz konusu. Bu sebeple gıda ürünleriyle ilgili Bakanlara, gerek taklit ve tağşiş ürünler gerekse de farklı ürünler için önergeler verip hassasiyet gösteriyoruz. Kahve için kamuoyuna yansıyan iddialar var. Yaygın tüketilen kahve özellikle gençler arasında da yayılıyor. Sohbetlerin ve ziyaretlerin vazgeçilmezi kahveye yönelik olarak Bakan, yeterli bir kanıt olmadığını içeren 2016 yılı uluslararası kanser araştırma ajansı verilerini dayanak gösterdi” diye konuştu.