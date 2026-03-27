Gürsel Tekin'den yandaş gazeteye 'kayyım' açıklaması

CHP İstanbul l Başkanlığı’na kayyım atanan Gürsel Tekin AKP’ye en yakın gazetelerden Takvim gazetesine konuştu.

Tekin CHP kanadından gelen “AKP yargısı” eleştirilerine yanıt vererek “Biz gelmeseydik kayyım gelecekti” dedi.

"GENEL MERKEZE YAZI YAZMIŞ"

Tekin şunları söyledi:

“AKP yargısı bize tuzak kurdu diyorlar. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yazı yazmış. Daha biz gelmeden bir ay önce… ‘Kongrenizin sakat olduğunu, bu kongrenin yenilenmesi konusunda ya da geçmiş dönemdeki Canan Hanım'ın listesinin tarafımıza bildirilmesi...’ Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Buyur kardeşim...”

"BİZ KABUL ETMESEYDİK KAYYIM GELECEKTİ"

Aynı mahkemenin Seçim Kurulu’na da kararı gönderdiğini öne süren Tekin şunları iddia etti:

“Bu sefer diyor ki; ‘Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine yazdık, bir cevap gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dava açan, yani bu kongre için dava açanlara; 48 saat içerisinde bize bir Çağrı Heyeti listesi getireceksiniz. Getireceğiniz Çağrı Heyeti listesi de tarafsız olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde.’

Arkadaşlarımız da bizi uygun görmüşler. Ha, biz kabul etmeseydik ne olacakmış? Biz kabul etmeseydik işte o zaman kayyıma geçiyordu.”