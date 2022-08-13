Gürsel Tekin, yolsuzluk iddialarına yanıt istedi: 'Kızılay’ı resmen batırıyorlar!'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:41

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son yıllarda yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemden düşmeyen Türk Kızılayı ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle bir soru önergesi hazırladı.

Tekin, önergesinde “Türkiye'nin kadim yardım kuruluşu Türk Kızılay'ı, ülkemizde yardım kuruluşu dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen kuruluştu. Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Kızılay, Türk Milletinin yardımseverliğin temsil edildiği bir kuruluştu. Ancak son zamanlarda kurumun yağmalanmasının önünü açacak birçok değişikliğe gidildi. Kızılay'ın iktidar partisinin uzantısı gibi hareket etmesi, kadrolarının iktidar partisinin üyelerince doldurulmuş olması nedenleriyle, milletimiz nezdinde Kızılay'a olan güven de azaldı” dedi.

İnsani yardım amaçlı kurulmuş olan Kızılay’ın, tüm itirazlara rağmen kâr amaçlı bir şirkete dönüştürüldüğünü ifade eden Tekin, “Türk Kızılay'ı resmen Holding oldu. Holdingleşme ile birlikte Kızılay hayır kurumu işlevini yitirerek, mal alan satan bir ticarethaneye dönüştürüldü. Hal böyle olunca, Kızılay'ın kuruluş amacıyla bağdaşmayan faaliyetleri kurumun saygınlığına ciddi anlamda gölge düşürdü. Siz hiç, 11 şirketi, 11 Genel Müdürü, 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı ve çok sayıda danışmandan oluşan bir yardım kuruluşu duydunuz mu?" diye devam etti.

"KİMLER VERGİSİZ PARA TRANSFERİ YAPTI?"

Kamuoyunun Türk Kızılayı'nda neler olduğunu merak ettiğini ve böylesi önemli bir kurumda neler olduğunu anlamaya çalıştığını belirten Tekin, “Eskiden milletin hayır niyetine malını, mülkünü bağışladığı Kızılay'ı bile tükettiler. Halk enflasyonun altında ezilip yoksullukla boğuşurken yardım kuruluşu Kızılay’ın genel müdürleri 27 bin ile 38 bin TL arasında maaş alıyor. Kızılay’ı resmen batırıyorlar! Yardım kuruluşu bile artık yolsuzluk, rant, yandaş, kavga, gürültü gibi bu tip şeylerin içerisine giriyorsa bu şu andaki iktidarın her alanda getirdiği yozlaşmanın bir sonucudur. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuya bir an önce el atması, herhangi bir usulsüzlük varsa ortaya çıkartması, milletimizin de Kızılay’a olan güvenini tazelemesi gerekir. Araştırma önergesini Meclis’e sunduk, gerekenin yapılmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Tekin, önergesinde şu soruları yöneltti:

Kızılay son 5 yılda kaç taşınmaz, menkul ya da gayrimenkul satışı gerçekleştirmiş, buradan elde edilen geliri nerelerde kullanmıştır?

Kimler Kızılay'ı bir tür banka gibi kullanıp “vergisiz” para transferi yapmıştır? Kızılay yönetim kurulu başkanı ve üyeleri kaç yerden ve toplamda ne kadar maaş/ücret/huzur hakkı almaktadır?

Kızılay'ın özel şirketlerle ortaklık kurması, ticari faaliyetlerde bulunabilmesi, varlıklarına yerli veya yabancı şirketler ile kişilerin ortak olmasının kuruluş ilkelerine aykırı değil midir?

Bağış ve yardımlarla ayakta duran Kızılay'ın girişimci ve işletmecilere finansman sağlaması Kızılay'ın temel ilke ve prensipleri ile çelişmiyor mu?

Tekin, Kızılay Tüzüğü ile Kızılay'ın bankalardan kredi alarak borçlanmasının önünün açılmasına dair sorunun ve Kızılay'ın kimlere para transferi sağladığınının da yanıtlarını istedi.