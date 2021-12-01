Gürsel Tekin'den satış tepkisi: En ucuz halleriyle mezata çıkan bu taşınmazlar kimlere gidiyor?

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:18

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son dönemde sıklık kazanan kamu arazisi satış ilanlarına tepki gösterdi.

Dün itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kamuya ait 18 ilde 128 değerli araziyi daha açık artırma ile satacağını duyurduğunu belirten Tekin, "Burada esas dikkatimi çeken, satışlar deniz kıyıları, koylar gibi turizm rantının yüksek olduğu bölgelerden geliyor. Krizle beraber satışa çıkan taşınmazların ise rant değeri oldukça yüksek. Kıyılar, tatil yöreleri, koyların civarı ile kent merkezlerindeki yerler ihale ediliyor. Bu ülkenin rant için yağmaladıkları her bir karış toprağın da hesabını soracağız” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidarın kamudaki değerli arazilere yönelik art arda özelleştirme kararları aldığına vurgu yapan Tekin, “Kamu mülklerinin en değersiz halleriyle, tapu masrafı almadan, KDV den dahi muaf mezata çıkarılmasının, 'batan geminin malını yağmalamak' dışında başkaca bir anlamı olabilir mi? AKP, ekonomik krizi bir şekilde fırsata çevirerek iktidara geldi. AKP’nin gidişi de bu satışlar ve derin ekonomik kriz nedeniyle olacak. AKP iktidarı, devasa bir ekonomik enkaz bırakarak çöküyor” ifadelerini kullandı.

"EKOLOJİK YIKIM OLUŞTURACAK"

CHP’li Tekin, iktidarın bu atışları vatandaş için değil, kendi iktidarlarını döndürmek için yaptığını savunarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Kıyı bölgelerinde kalan son yerleri de betonlaştırmak istiyorlar. Bunların imara, ranta ve betonlaşmaya açılması ciddi bir ekolojik yıkım oluşturacak. Yapılacak olan bir erken seçim öncesinde yandaşlarına bazı olanaklar sağlanmak isteniyor olabilir diye düşünüyorum. AKP iktidarı, parayı nereden temin edeceğini şaşırdığı için, satış ve özelleştirme yoluna gitmekte ve memleketi parsel parsel özelleştirmektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar gidiciler! Ne yaparlarsa yapsınlar ilk seçimde iktidara geleceğiz!"