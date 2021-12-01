Bakanlıktan yeni yönetmelik: Ormanların talan edilmesinin yolu açıldı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:19

Tarım Orman Bakanlığı yeni bir yönetmelik yayımladı ve ormanların adeta talan edilmesinin yolu açıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, yönetmelik ile orman alanlarda patlayıcı madde deposunda futbol sahasına, baz istasyonundan mezarlığa, dini eğitim tesislerinden atış poligonuna, otelden cezaevine, havaalanından limana kadar her türlü tesis yapılabilecek. Arkeolojik kazı için izin de verilebilecek. Odun kömürü, terebentin, katran, sakız üretim ocakları açılabilecek. Göl, baraj ve denizlerdeki balık üretimi için de orman alanlarında tesis kurulabilecek.

Bu tesisler yapılırken ormanlara verilen zararı karşılamak için orman ağaçlandırma bedeli alınacak.

Yönetmelik uyarınca orman alanlarında “Kamu yararı ve zorunluluk halinde” şu tesisler yapılabilecek:

CEZAEVİ YAPILACAK

“Yol, liman, havaalanı, demiryolu, baraj, gölet, teleferik hattı, tünel, patlayıcı madde emniyet alanı ve yeraltı deposu, savunma ve güvenlik tesisi, enerji nakil hattı, trafo, enerji üretim santrali, ölçüm ve gözlem istasyonu, telefon iletim hattı ve panosu, ölçüm istasyonu, doğalgaz ve petrol boru hattı, katı atık aktarma, bertaraf ve depolama tesisi, petrol ve doğalgaz arama, işletme ve yeraltı tesisi, hayvan barınağı, mezarlık, aile sağlık merkezi, hastane, dini eğitim tesisi, futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu, ceza infaz kurumu”