Güven Nazmi Demiralp: 'AKP'nin faiz politikası konut fiyatlarını yükseltti'
Konut ve kira fiyatları her geçen gün astronomik olarak yükselirken konuta olan talep arttı. Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, AKP’nin faiz politikasının konut fiyatları yükselttiğine dikkat çekerek, “Son 5 yıllık dönemde, neredeyse her alanda ‘alan kazandı’, ‘alamayan’ kaybetti. Adaletsiz gelir ve servet dağılımı, acımasız sonuçlar doğurdu” dedi.
Konut ve kira fiyatlarının her geçen gün yükselmesiyle dar gelirli yurttaşın konut alması hayal oldu. Yurttaşların kiralık ev bile bulamamasına, bulsa da yüksek kiralar nedeniyle geçim sıkıntısı çekmesine karşın konut piyasasında konut satışına talep artmış durumda.
Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, son 5 yılda her alanda “alanın” kazandığına dikkat çekerek “Konut, otomobil, döviz, altın alan kazandı; hatta zeytinyağını, bulguru, pirinci dahi önce alan kazandı. Alacak kadar parası olmayan ise kaybetti. Geniş halk kitleleri, enflasyon karşısında günden güne eriyen gelirleri ile ‘alamayanlar’ kümesini oluşturuyor” dedi.
Demiralp, “Adaletsiz gelir ve servet dağılımı, acımasız sonuçlar doğurdu. Bu sonucun temel nedeni AKP’nin uyguladığı, dünyada eşine rastlanmamış faiz politikasıdır” ifadelerini kullandı.
Deprem felaketinin ani bir konut açığı ortaya çıkarmış olsa da satılık konut piyasasına konut talebi olarak yansımadığına dikkat çeken Demiralp, “Depremde varlıklarını kaybetmiş olan yurttaşların büyük bir kısmı kısa vadede sadece kiralık konut piyasasında talep oluşturuyor” dedi.
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