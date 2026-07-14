Güzelbahçe Belediyesi'ne yeni operasyon: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güzelbahçe Belediyesi'nde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; 26 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun ardından sürdürülen soruşturmada, MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemeler sonucunda örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 şüpheli belirlendi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerden birinin tutuklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay ve başkanın kardeşi Hüseyin Günay oldukları öğrenildi.

Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.