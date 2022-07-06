Starbucks kahve markasının işçileri zor çalışma koşullarından yakınıyor

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Starbucks’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir mağazasında işçiler, sendikalaşma çalışmalarına başladı. Türkiye’de de birçok mağazası bulunan Starbucks’ın çalışma koşullarını işçiler Cumhuriyet’e anlattı.

Uzun yıllar boyunca Starbucks’ta çalışmış olan Gamze Deniz, Türkiye’de baristanın her işi yaptığını kaydetti. Deniz, Starbucks’ın çalışma koşullarını şu sözlerle anlattı: “Starbucks’ta baristaların iş tanımı yok. Baristalar kolilerce sevkıyat da yapıyor, tuvaleti de temizliyor, genel temizliği de yapıyor. Kısacası her işi baristalar yapıyor diyebiliriz. Bunlar iş yükünü ciddi şekilde arttıran şeyler.”

Çalışanların yedi sekiz saat ayakta çalışırken sadece mola saatlerinde oturabildiğini kaydeden Deniz, “Starbucks’ta parmak okuma sistemi var. Mola saatini beş dakika bile geçirirseniz problem olabiliyor. Bu tarz konularda merkezden yöneticilerimize uyarılar geliyor. Kısacası sekiz saat ayakta çalıştığımız, sürekli koşturduğumuz, iş tanımının olmadığı bir meslek baristalık. O yüzden de iş yükü çok ağır” dedi.

"FİZİKSEL ŞİDDETE VARABİLİYOR"

Bağımsız Emek Sendikası’ndan Sena Çakır, Starbucks işçilerinin sürekli stres altında ve yoğun bir tempoyla çalıştıklarının altını çiziyor. Birçok şubenin eksik elemanla çalıştığını belirten Çakır, “Şirket içinde yükselebilmek için satış rakamlarını arttırmaya çalışan ve bunun için de çalışanlara yoğun mobbing uygulayan müdürler var. Hatta bu kimi zaman fiziksel şiddete varabiliyor” dedi.

"İKİ TERMOS, YOL PARASINA DENK"

Starbucks işçilerinin birçoğunu, alanında iş bulamayan üniversite mezunu gençlerin oluşturduğunu kaydeden Bağımsız Emek Sendikası’ndan Sena Çakır, “İşçiler, sattığı kahvelerin ve termosların fiyatına bakıp sonra da aldığı yol parasına bakınca iki termos satarak bir işçinin aylık yol parasının karşılandığını görüyor ve bu adaletsizliği görmek onlar için kırıcı olabiliyor” ifadelerini kullandı. İşçilerin temel isteklerinin ücret artışı ve iş tanımı olduğunu belirten Çakır, “İşçiler, uzun saatler boyunca ayakta çalışıyor. Buna karşın aldıkları ücret temel ihtiyaçlarını dahi karşılamıyor. İşçiler, yalnızca altına imza attığı pozisyonun iş tanımına giren işleri yapmak istiyor” dedi.